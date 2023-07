Bill Cunningham, dublador original do Ken, morre aos 96 anos

O dublador original do boneco Ken, na década de 1960, Bill Cunningham morreu aos 96 anos. O dublador morreu em sua casa em Los Angeles em 15 de julho, mas a notícia de sua morte veio à tona na quinta-feira (27) em um relatório publicado pela revista Deadline Hollywood.

Em 1961, quando ele foi escolhido para ser a voz do namorado de Barbie, Ken, depois que a empresa de brinquedos Mattel criou os bonecos.

Cunningham começou a fazer dublagens depois que voltou do serviço militar na Segunda Guerra Mundial. Ele teve sua primeira oportunidade em "Voices of Walter Schumann" e "The Tennessee Ernie Ford Show" da TV americana NBC. Ele também cantou em trilhas sonoras de filmes de Hollywood produzidos pela Fox, Paramount e Warner Bros.

O dublador também co-fundou a empresa CESD Talent Agency. A agência emitiu um comunicado elogiando Bill por estar "entre os grandes inovadores e cavalheiros do negócio de representação de talentos".

A empresa também pontuou as principais contribuições de Bill em seu campo escolhido e o descreveu como um "homem gracioso e elegante que causou um impacto positivo em todos os que representou e empregou".