Apresentador Otávio Mesquita é assaltado dentro de condomínio em São Paulo

O apresentador Otávio Mesquita, de 64 anos, foi assaltado, nesta sexta-feira (28), no condomínio onde fica seu escritório em São Paulo.

Em um vídeo enviado para o programa “Balanço Geral”, ele contou que o criminoso levou um relógio. “Entrei pela porta do fundo, parei meu carro dentro do condomínio. Entrou um motoqueiro, ladrão, e me assaltou. Quando ele parou, eu abri a porta, ele me assaltou e levou meu relógio. Foi horrível”, disse.

Para o seu Instagram, Otávio Mesquita gravou outro vídeo dando mais detalhes do ocorrido, e reclamou da segurança do condomínio. Ele ainda relatou que quase tomou um tiro. "Graças a Deus não aconteceu nada”.