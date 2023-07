Grávida de MC Ryan, Giovanna Roque anuncia fim do relacionamento com o cantor

A influenciadora Giovanna Roque anunciou, nesta sexta-feira (28), o fim do relacionamento com o cantor MC Ryan. Os dois esperam a primeira filha, que vai se chamar Zoe. “A partir de hoje eu estou solteira e vou seguir a minha gestação sozinha. Portanto, não me vinculem a pessoas que não fazem mais parte do meu convívio”, escreveu nos stories.

O término ocorreu após o polêmico chá de bebê da filha, realizado na última segunda-feira (24). Nas redes sociais, o cantor foi criticado por não comemorar com a companheira no momento em que descobrem o sexo do bebê.

Giovanna celebrou a revelação sozinha e foi abraçada por amigos. Enquanto isso, o funkeiro estourou uma garrafa de champanhe com os amigos dele.

“Essa é a realidade da maternidade, o homem de costas pra tudo, só on pras comemorações pra parecer bonito”, escreveu um internauta.

Conversa com Neymar

Após descobrir o sexo da filha, MC Ryan mandou uma mensagem para o jogador de futebol Neymar Jr., que também será pai de uma menina, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

"Somos papais de meninas agora, hein, lindão? Os reis da revoada tiveram uma menininha. Coração chega aperta", escreveu o funkeiro. "É, rapaz. Agora, 'tamo' f*dido", respondeu Neymar. "Quando estiver no Brasil, me avisa. Já vou comprar um [revólver] 38 para você e para mim", continuou MC Ryan, em um print publicado por ele mesmo.

Os dois foram criticados pela conversa.