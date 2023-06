Simony revela nova internação e fala sobre estado de saúde

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Simony contou no Instaram que será internada novamente nesta terça-feira (27) para realizar uma nova sessão de quimioterapia e imunoterapia.

"Está tudo bem. Amanhã eu interno de manhãzinha para fazer mais uma quimio com a imunoterapia”, explicou, ontem (26), nos Stories.

A artista também disse que os médicos estão analisando se ela finalizará as sessões antes do previsto. "Ainda tenho um pouquinho de tratamento pela frente. Creio que vá até agosto. Vamos ver o que o doutor dirá amanhã, se vou fazer as quatro que faltam ou só mais duas. Não sei ainda", pontuou Simony, que prometeu continuar atualizando os fãs.

A cantora foi diagnosticada com o tumor em agosto de 2022, e desde que iniciou o tratamento deixou a carreira de lado. Ela espera retornar às atividades profissionais quando o tratamento for finalizado.

“Até então, só estava focada na minha cura, sem me preocupar com nada mais. Foquei mesmo para cuidar de mim, pensar em mim, na minha cura, minhas coisas. É como se eu tivesse renascido para pensar em trabalho, coisas que quero realizar”, concluiu.