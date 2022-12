Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 20

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (20/12), exibe o filme “Tudo Em Família” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Tudo Em Família"

Elegante executiva nova-iorquina, acostumada a enfrentar desafios, aceita o convite para passar o Natal junto à família do seu namorado. Com hábitos muito diferentes dos seus, a família não lhe causa nenhuma simpatia e a recíproca e verdadeira. Ela só conta com o consolo nada desinteressado de um irmão do noivo. Diante das dificuldades, ela chama a irmã para socorrê-la, mas sua chegada só faz aumentar a confusão.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "Tudo Em Família"

Título Original: The Family Stone

The Family Stone Elenco: Diane Keaton; Sarah Jessica Parker; Dermot Mulroney; Luke Wilson; Claire Danes; Rachel Mcadams

Diane Keaton; Sarah Jessica Parker; Dermot Mulroney; Luke Wilson; Claire Danes; Rachel Mcadams Dubladores: Affonso Amajones;Alfredo Rollo;Leticia Quinto;Maralisi Tartarini;Sandra Mara Azevedo;Sílvia Suzy

Affonso Amajones;Alfredo Rollo;Leticia Quinto;Maralisi Tartarini;Sandra Mara Azevedo;Sílvia Suzy Direção: Thomas Bezucha

Thomas Bezucha Nacionalidade: Americana