Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 11

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (11/10), exibe o filme “Max: O Cão Herói” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Max: O Cão Herói"

Max é um cão altamente treinado que serve ao lado do soldado Kyle Wincott. Com a morte de seu dono no Afeganistão, Max é adotado pela família do fuzileiro naval. O cachorro acaba criando laços com Justin, irmão do militar, e juntos eles tentam desvendar o mistério por trás da morte de Kyle.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "Max: O Cão Herói"

Título Original: Max

Max Elenco: Thomas Haden Church; Lauren Graham; Robbie Amell; Luke Kleintank

Thomas Haden Church; Lauren Graham; Robbie Amell; Luke Kleintank Dubladores: Eduardo Drummond;Manolo Rey;Marcio Simoes;Sheila Dorfman

Eduardo Drummond;Manolo Rey;Marcio Simoes;Sheila Dorfman Direção: Boaz Yakin

Boaz Yakin Nacionalidade: Americana