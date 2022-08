Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (5)

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (5/8), exibe o filme “Uma Dobra No Tempo” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção americana é do gênero aventura. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "UMA DOBRA NO TEMPO"

Meg Murry e seu irmãozinho, Charles Wallace, ficaram sem o seu pai cientista, o senhor Murry, há cinco anos, desde que ele descobriu um novo planeta e usou o conceito conhecido como tesseract para viajar para lá.

Aliadas do colega de classe de Meg, Calvin O'Keefe, e guiadas pelos três misteriosos viajantes astrais conhecidos como Sra. Whatsit, Sra. Who e Mrs. Which, as crianças iniciam uma perigosa jornada para um planeta que possui todo o mal no universo.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'UMA DOBRA NO TEMPO'

Título Original: A Wrinkle In Time

Elenco: Storm Reid; Oprah Winfrey; Reese Witherspoon; Mindy Kaling.

Direção: Ava Duvernay

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura