Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (9)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (9/9), exibe o filme “Chef” após “Cabocla - Edição Especial”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Chef"

Carl é o chef de um restaurante muito famoso de Los Angeles, mas costuma enfrentar problemas com o dono do local por querer inovar no cardápio. Um dia, um renomado crítico gastronômico vai ao restaurante e publica uma resenha bastante negativa. Furioso, Carl decide tirar satisfação com ele e acaba demitido. Pior, a briga vai parar na internet e viraliza, o que lhe fecha as portas nos demais restaurantes. Sem saída, ele recebe a ajuda de sua ex-esposa para reiniciar a vida.

Assista ao trailer

FICHA TÉCNICA DE "Chef"