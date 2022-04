Rodrigo Mussi teve 'evolução considerável' nesta quarta-feira (13)

Nova atualização do estado de saúde de Rodrigo Mussi aponta que o ex-BBB 22 teve uma "evolução considerável". Conforme o irmão Diogo Mussi, ele "está mais calmo e entendendo muito bem".

Assim como no último boletim, o gerente comercial segue com os dois olhos abertos e "cada vez mais lúcido", conforme publicação do irmão na noite desta quarta-feira (13).

"Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Vamos continuar. Bora Rod!", finalizou Diogo Mussi.

Rodrigo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC).

Extubação

O processo de extubação do paulista deve ocorrer neste fim de semana. Há possibilidade de também só começar na próxima semana, a depender da agitação de Rodrigo.

Rodrigo se envolveu em um acidente de carro no último dia 31 de março, em São Paulo.