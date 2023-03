Rei Charles III decidiu expulsar Harry e Meghan da residência oficial após insultos a Camila Parker

O rei Charles III decidiu expulsar Harry e Meghan da residência oficial do casal, a Frogmore Cottage, após os constantes ataques do príncipe e da duquesa realizados à rainha consorte, Camila Parker Bowles, na série da Netflix, "Harry & Meghan".

Conforme a imprensa britânica, decisão tomada pelo rei foi aparentemente difícil, pois Charles estava ansioso para que não houvesse ainda mais desentendimentos entre ele e o filho mais novo.

Segundo o jornal The Mirror, acredita-se que Charles III entendeu que o filho caçula havia passado dos limites quando acusou Camila de ser a responsável por vazar histórias da monarquia para a mídia.

Em entrevista ao jornalista Anderson Cooper no dia 8 de janeiro, no programa "60 Minutes", o príncipe ainda se referiu à madrasta como "vilã" e "perigosa", e que Camilla era a terceira pessoa no casamento de Charles e Diana, sua mãe.

“Ela era a vilã, a terceira pessoa no casamento. Ela precisava reabilitar sua imagem”, disse Harry. "Havia uma vontade aberta de ambos os lados (imprensa e Camilla) para a troca de informações. Com uma família construída na hierarquia, e ela no caminho para ser rainha consorte, haveria pessoas ou corpos deixados na rua por causa disso".

Fontes oficiais do The Mirror afirmaram que Harry tinha conhecimento acerca das acusações que causaram danos irreparáveis no seu relacionamento com pai e o irmão, o príncipe William. “Foi a gota d'água. Harry estava bem ciente de como Camilla seria uma 'linha vermelha' para seu pai e ele a cruzou com desrespeito. O rei sentiu, sem dúvida, que passou dos limites”.

Ordem de despejo

O rei Charles III emitiu um aviso de despejo a Harry e Meghan na terça-feira (28). Frogmore Cottage é uma mansão de cinco quartos localizada em Windsor Estate. O processo de despejo começou em 11 de janeiro, um dia após o lançamento da biografia de Harry.