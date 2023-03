Meghan Markle se deslumbrou com fama que ser princesa traria, diz livro

A atriz Meghan Markle se “deslumbrou” com a fama mundial que ser uma princesa traria, no início do relacionamento com Harry, segundo afirmação do livro “Gilded Youth”, do biógrafo real Tom Quinn. As informações são do Daily Mail.

Uma fonte disse ao biógrafo que a duquesa ficou chocada por “nunca ter sido a primeira na hierarquia”. Outra fonte relatou que Meghan gosta de “se misturar exclusivamente” com celebridades, acrescentando que ela estava infeliz por ser tratada como “uma serva do povo” e não uma estrela.

Um funcionário do Palácio de Kensington contou a Tom Quinn que Meghan ficou chocada com a realidade da vida na família.

“Acho que em toda a história nunca houve uma divisão maior entre o que alguém esperava quando se tornou membro da família real e o que descobriu realmente. Ela era uma superestrela global, mas estava ouvindo o que ela podia ou não fazer, o que ela podia ou não dizer. Ela odiava”, disse a pessoa.

Meghan contou em entrevista a Oprah, em 2021, que nunca pesquisou sobre o marido na internet quando eles começaram a namorar, e sabia pouco sobre a família real britânica.

No documentário “Harry & Meghan”, da Netflix, a duquesa também afirmou que não sabia nada sobre o estilo de vida de seu futuro namorado e até teve que pesquisar no Google o hino nacional britânico.