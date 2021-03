Meghan Markle revela que família real se preocupou com tom de pele de filho com Harry

O príncipe Harry, de 36 anos, e Meghan Markle, de 39, concederam uma entrevista exclusiva à Oprah Winfrey que movimentou as redes sociais na manhã desta segunda-feira. O casal revelou os bastidores das vidas como parte da realeza britânica, relatando os motivos que os levaram a se desligarem dela em janeiro de 2020. Um dos conflitos envolve o primeiro filho do casal, o pequeno Archie, nascido em 2019. Meghan, que é afro-americana, afirmou que havia "preocupações e conversas sobre o quão escura a sua pele seria quando nascesse". Segundo a duquesa, a família mantinha essas conversas com Harry, que as relatava a Meghan — ela não revelou os envolvidos.

A questão apareceu quando a ex-atriz contou que, ainda grávida, foi informada pela realeza que Archie não se tornaria príncipe. Sem o título, ele não receberia segurança oficial. "Isso aconteceu nos últimos meses da nossa gravidez. Pera aí, ele precisa estar seguro", disse. "Criamos essa máquina monstra [de cliques e tablóides]. Vocês permitiram que isso acontecesse, o que significa que precisamos estar seguros".



Meghan declarou que nunca ligou para títulos, mas que a situação é diferente, já que, nesse caso, afetaria a segurança de Archie. "Quando eu estava grávida, eles quiseram mudar a convenção. Por quê?", questionou. "Não tem explicação." Durante suas viagens oficiais, ela viu "o quanto significava para eles poder ver alguém que se parecia com eles nesta posição". "E eu nunca pude entender como isso não poderia ser visto como um benefício adicional, um reflexo do mundo hoje".

Ainda no bate-papo, Meghan Markle e Harry estão esperando o segundo filho e revelaram que a bebê é uma menina.

Veja trecho:



O príncipe Harry afirmou que precisou se colocar no lugar de Meghan para entender o preconceito que ela enfrentava como mulher negra.

"Passei muitos anos fazendo o trabalho e aprendendo por conta própria. Mas então, na minha educação e no sistema em que fui criado e a que fui exposto, eu não estava ciente disso. Mas, meu Deus, não demorou muito para repentinamente tomar consciência disso", disse ele sobre as questões raciais.



A americana também tratou dos inúmeros boatos de intrigas entre ela e Kate Middleton, duquesa de Cambridge, casada com o príncipe William, segundo na linha sucessória e irmão mais velho de Harry. O principal deles começou com uma história de que Meghan teria feito Kate chorar durante os preparativos de seu casamento com Harry. Segundo a ex-atriz, foi a duquesa de Cambridge que acabou fazendo com que a cunhada ficasse chateada devido aos vestidos das meninas que levariam as flores.



Meghan disse ainda que não houve confronto e que Kate pediu desculpas depois. A história, porém, não acabou aí, e a duquesa de Sussex disse que esses rumores foram "o início de um assassinato de caráter", acrescentando que a realeza não os contestou publicamente, apesar de saber que eram falsos.



"Eles ririam abertamente e negariam a história mais ridícula para qualquer um", disse. "Mas a narrativa sobre fazer Kate chorar foi o começo de um verdadeiro assassinato de caráter, e eles sabiam que não era verdade. Se eles não vão coibir coisas assim, então o que vamos fazer?".

Conflitos com a rainha