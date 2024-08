Regininha Poltergeist é internada após surto psicótico; entenda

A ex-modelo e atriz Regina Soares, conhecida no mundo do entretenimento como Regininha Poltergeist, 53, foi internada no Instituto Municipal Philippe Pinel, no Rio de Janeiro, após um surto psicótico. A musa dos anos 90 foi levada para a emergência do hospital na última quarta-feira (07), após um episódio de alucinações e muita agitação.

Segundo informações do jornal Extra, o pai de Regininha, Nelson Soares, afirmou que a ex-modelo já não está bem há alguns anos. "Os surtos estavam ocorrendo cada vez mais", destacou Nelson.

Em 2022, a atriz chegou a afirmar, em uma entrevista, que estava morando em um posto de combustíveis, pois não conseguia mais arcar com as despesas do apartamento onde morava, na Zona Oeste do Rio.

Legenda: Bailarina e atriz, artista se tornou símbolo sexual nos anos 90 Foto: Reprodução

A carreira artística de Regininha começou ainda na infância, quando estudou balé clássico no Theatro Municipal do Rio. Ela chegou a participar de concursos de beleza e de programas humorísticos, como o Zorra Total, mas se tornou ainda mais conhecida por estampar revistas masculinas, como a Playboy e a Sexy.

Nos anos 2000, após as oportunidades de trabalho se tornarem raras, ela chegou a atuar em filmes pornográficos. Anos depois, porém, se tornou evangélica e voltou ao mercado formal, trabalhando como vendedora e massagista.