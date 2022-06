Quem são os filhos de Gilberto Gil? Conheça a família do cantor que hoje faz 80 anos

Grande aniversariante deste domingo (26), Gilberto Gil completa 80 anos rodeado de muita gente. Apenas a família do cantor e compositor baiano é um capítulo à parte. Fruto de três casamentos, o clã é formado por oito filhos, 12 netos e uma bisneta, até o momento. Uma fartura.

Mas, afinal, quem são os principais herdeiros do renomado artista? O Zoeira ajuda você a descobrir. A maioria é ligado à música, mas há quem se dedique também a outras áreas, a exemplo da Gastronomia e das Artes Cênicas.

Detalhes mais aprofundados sobre a prole serão exibidos na série documental do Prime Video, "Em Casa com os Gil". Prevista para ser lançada em 24 de junho, a atração acompanha a trupe nos preparativos para a turnê internacional "Gilberto Gil & Family – Nós e a Gente", que rodará a Europa entre os meses de junho e julho.

O programa é dirigido por Andrucha Waddington. Em meio à pandemia de Covid-19, ele transformou em um reality show a ideia de Preta de acompanhar uma “excursão”, trazendo além da música, debates sobre a vida. Conheça, abaixo, os oito filhos de Gilberto Gil.

Nara Gil

A primogênita do ícone é fruto do casamento dele com Belina de Aguiar. Nara foi a musa inspiradora da canção "Toda menina baiana", feita quando ela estava na pré-adolescência. É bancária, professora universitária e atriz. O trabalho mais conhecido realizado por ela foi como DJ Black Boy no seriado "Armação Ilimitada", da Rede Globo. A artista é mãe de João Gil, integrante da banda Os Gilsons.

Marília Gil

Também filha de Belina de Aguiar, Marília atua na área cultural como produtora. É mãe de Pedro, Gabriel e Lucas. Não possui a mesma vida pública da irmã, mas está imersa em atividades que envolvem a arte.

Preta Gil

A filha mais famosa de Gil é cria do segundo casamento dele, com Sandra Barreira de Gadelha Gil Moreira. Preta Gil lançou o primeiro disco há 11 anos e possui uma consolidada carreira musical. Ela é mãe de Francisco Gil, integrante da banda Os Gilsons, e avó de Maria de Sol, primeira bisneta do veterano.

Maria Gil

Irmã de Preta pela mesma mãe, Maria Gil igualmente seguiu os passos do pai. Cantora, faz coro para alguns CDs de Gilberto. Costuma ser discreta quanto à vida pessoal, mas ocupa as redes sociais com o carinho pela família.

Pedro Gil

Pedro faleceu após um acidente de carro, em 1990, aos 19 anos. Ele também era filho de Sandra Barreira. Tido por muitos como um grande instrumentista, era baterista do grupo de rock carioca Egotrip.

Bem Gil





Filho do sexo masculino mais velho do ícone, Bem Gil instaura a linhagem concebida a partir do atual casamento de Gilberto com Flora Gil. Ambos estão juntos desde 1981. Bem é compositor, cantor, arranjador musical e multi-instrumentista. Costuma ser colaborador de Adriana Calcanhotto, e é pai de Bento, Dom e Sereno.

José Gil

Caçula da família, José tem 30 anos e, feito Gil, também é formado em Administração e versado na música. Com os sobrinhos, integra o trio Os Gilsons, e é pai das gêmeas Roma e Pina.

Bela Gil

Outro rosto querido e conhecido da família, Isabela Giordano Gil Moreira, mais conhecida como Bela Gil, é culinarista e apresentadora de televisão. Atualmente comanda o programa Bela Cozinha, no GNT, além do próprio canal no YouTube. Nele, defende uma alimentação consciente e saudável. Bela é mãe de Flor – grande companheira de palco do avô, apesar da pouca idade – e de Dom.