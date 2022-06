Quem saiu do No Limite 2022? Veja como foi a votação ontem (23)

Ninha foi a 16º eliminada de "No Limite 2022" nesta quinta-feira (23). A participante da tribo Estrela foi a mais votada entre os colegas de equipe no Portal da Eliminação.

O grupo precisou passar pela berlinda, votando entre si, após perder a Prova da Imunidade. Agora, restam 8 pessoas na corrida pela sobrevivência no reality e o prêmio de R$ 500 mil.

O episódio de hoje ainda exibiu a repercussão da saída de Janaron , da tribo Estrela, o 15ª eliminado do reality. Essa foi a segunda eliminação da semana. A próxima acontecerá na terça-feira (28).

PROVA DO PRIVILÉGIO

A Prova do Privilégio desta quinta exigiu dos participantes equilíbrio e agilidade. Pedro, o vencedor, foi o primeiro a montar a frase correta do quebra-cabeça e teve direito ao prêmio: comer sozinho um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e suco de laranja.

PROVA DA IMUNIDADE

Na Prova da Imunidade, os participantes tiveram que equilibrar uma bola dentro de um aro em movimento. Charles resistiu por mais tempo e foi o vencedor da competição, ganhando a imunidade. Já os outros derrotados foram direto para o Portal da Eliminação.