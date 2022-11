Quem saiu do Bake Off Brasil ontem? Veja as provas deste sábado (19)

Mais um episódio do reality show 'Bake Off Brasil — Mão na Massa' foi ao ar no SBT na noite desse sábado (19). Na oitava temporada, a atração eliminou mais um participante da disputa.

A pessoa que deixou o programa após não se sair bem nas provas da semana foi Maria Laura. A confeiteira e João Pedro disputaram pela eliminação, mas ela acabou levando a pior.

PROVAS DA SEMANA

Os cozinheiros amadores enfrentaram mais uma rodada de Prova Criativa e de Prova Técnica. Na primeira, eles foram desafiados a criarem o "Bolo Japão", inspirado na cultura do país oriental.

Como referência para os confeiteiros, a chef Beca Milano apresentou um bolo com riqueza de detalhes representando a nação nipônica com, entre outros itens: "Um belíssimo jardim japonês, um charmoso coreto, uma ponte, duas gueixas, um guerreiro e, para completar esse lindo cenário, lanternas, esculturas e leques".

Já na Prova Técnica, os participantes se desafiaram a criar uma "Doçura Luminosa", ao fazerem abajus comestíveis cobertos por parta americana, decorado com arabescos e flores, além de uma lâmpada real.

Os jurados Beca e Giuseppe avaliaram os pratos e Maria Laura acabou levando a pior, sendo eliminada do reality show.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn