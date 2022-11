Felipe Neto tem perfil no Koo invadido por hacker

O digital influencer Felipe Neto teve a sua conta na rede social Koo invadido por um hacker. A informação foi divulgada por ele neste sábado (19).

A rede social indiana passou a ser a mais procurada na Play Store e Apple Store no Brasil após polêmicas sobre um possível fechamento do Twitter, que foi adquirido pelo empresário Elon Musk. O Koo tem funcionalidade semelhante ao Twitter.

Após a invasão, Felipe Neto disse que vai processar o hacker.

"Sim, galera. Invadiram o meu Koo. Algum 'hackerzinho' quis fazer graça e deixou todos os rastros e, por isso, será processado criminalmente pelo que fez", disse o digital influencer em publicação na própria plataforma.

ASSUNTO COMENTADO

No Brasil, a rede social Koo virou um dos assuntos mais comentados na última sexta, mesmo o aplicativo tendo sido lançado em 2020. A similaridade com o Twitter e as piadas de duplo sentido parecem ter caído nas graças dos brasileiros, que falaram muito sobre a rede.

Ainda na sexta, a equipe de desenvolvedores do aplicativo agradeceu a adesão dos novos usuários no País.