Quem sai do BBB 22? Parcial atualizada da enquete aponta Scooby como eliminado no 17º paredão

Pedro Scooby deve ser o 16ª eliminado do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. O brother recebeu 51,8% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta quarta-feira (20) e deve sair da casa na quinta-feira (21).

O surfista disputa contra Eliezer do Carmo, e seu aliado Douglas Silva, o DG. Os brothers registram, respectivamente, 24,6% e 23,7%.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha 30,9 mil votos, sendo 15,9 mil para Scooby, enquanto Eli acumulava 7,6 mil e DG, 7,3 mil.

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi a formação do paredão?

O líder Paulo André começou a dinâmica indicando Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother alegou que o Eli é o menos próximo dele desde o início do confinamento.

Na votação da casa no confessionário, Scooby foi o mais votado, também garantindo uma vaga na berlinda. Douglas Silva completou a berlinda tripla, pois já havia sido indicado ao paredão por fazer o pior tempo na Prova do Líder.

Quem votou em quem?

Eliezer: votou em Pedro Scooby

votou em Pedro Scooby Arthur: votou em Pedro Scooby

votou em Pedro Scooby Pedro Scooby: votou em Arthur

votou em Arthur DG: votou em Pedro Scooby

