Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 24? Veja como foi quarta disputa do reality show

Matteus venceu a quarta prova do líder na noite desta quinta-feira (18), no Big Brother Brasil (BBB) 24. A dinâmica contou com três etapas e envolveu sorte e agilidade.

O vencedor garante uma semana no VIP e a liderança. Assim, terá o poder de indicar um participante durante a formação do paredão de sexta (19). Ainda durante o programa desta noite, depois da prova, também serão definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

COMO FOI A DINÂMICA

A prova envolveu sorte e agilidade, sendo dividida em três etapas. Na primeira delas, cada participante teve que escolher um celular numerado. Apenas 10 celulares garantiam a ida para a segunda etapa da prova. Os números sorteados foram: 2-3-7-9-13-14-16-19-20-22.

Giovanna, Raquele, Marcus Vinicius, Alane, Giovanna Pitel, Fernanda, Michel, Wanessa Camargo, Matteus e MC Bin Laden escolheram os celulares determinados e passaram pra próxima fase.

Na segunda etapa, cada participante teve que lançar três bolas em uma pista. Os três que acumulassem mais pontos passariam para a final.

Confira quantos pontos cada participante fez:

Giovanna: 25 pontos;

Raquele: 8 pontos;

Marcus Vinnicius: 37 pontos;

Alane: 50 pontos;

Giovanna Pitel: 52 pontos;

Fernanda: 14 pontos;

Michel: 45 pontos;

Wanessa Camargo: 2 pontos

Matteus: 65 pontos

MC Bin Laden: 50 pontos;

Matteus fez a maior pontuação e Giovanna Pitel ficou em segundo. Ambos passaram para a final.

Já Alane e Bin ficaram empatados e precisaram jogar novamente para definir qual dos dois iria para a próxima fase. Cada um jogou uma bola e aquele que conseguisse a maior pontuação passaria para a última etapa. Alane fez 15 pontos. Já Bin fez 10 e foi eliminado.

Na última fase, cada participante teve que encontrar as moedas douradas em uma piscina de bolhinhas. Quem coletasse mais moedas vencia a dinâmica. A ordem do jogo na fase final definida por sorteio: Alane, Matteus e Pitel.

Confira quantas moedas cada um coletou:

Alane: 8 moedas;

Matteus: 16 moedas;

Matteus conseguiu coletar mais moedas e se tornou o quarto líder do BBB 24.

VIP E XEPA

Após vencer a dinâmica, Matteus teve que formar o VIP e a Xepa. O brother colocou 9 participantes ao VIP, além dele. Os demais foram diretamente para a Xepa.

Veja a divisão:

VIP

Matteus (líder)

Vanessa Lopes

Isabelle

Davi

Juninho

Deniziane

Rodriguinho

Lucas Henrique

Vinícius

Alane

XEPA

Giovanna

Leidy Elin

Luigi

Marcus Vinícius

Michel

MC Bin Laden

Raquele

Beatriz

Fernanda

Giovanna Pitel

Nizam

Wanessa Camargo

Yasmin Brunet

NA MIRA DO LÍDER

Após vencer a Prova, Matteus teve que formar o "Na Mira do Líder". Dessa vez, o líder precisou selecionar quatro pessoas para pré-indicar ao paredão. Na próxima formação do paredão, ele deve escolher um dos quatro para ir ao paredão.

Confira as escolhas do líder:

Juninho;

Nizam;

Giovanna Pitel;

Raquele.

Última liderança

A última liderança foi de Lucas Henrique, que venceu uma prova de sorte e conquistou uma bolsa de estudos na Estácio. O Paredão começou a ser formado no domingo (14). O líder Lucas Henrique escolheu Beatriz para ir direto para a berlinda. Além dela, foram Davi e Lucas Pizane.

No entanto, após a votação do público, Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do BBB 24 com 8,35% da média dos votos para ficar, na terça-feira (16).