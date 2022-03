Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica

A décima semana do BBB 22 se inicia, nesta quinta-feira (24), com a Prova do Líder. O vencedor da prova de hoje conquista, além da liderança, o valor de R$ 24 mil, uma vaga no top 10 da edição e uma semana no VIP. Além disso, terá o poder de indicar um participante ao paredão no domingo (27).

A dinâmica começou em um horário diferente do habitual, por conta do jogo da seleção brasileira contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Dinâmica da Prova do Líder

Cada jogador deve se posicionar em uma base, segurando um batom gigante. Ao longo da prova, a base irá se inclinar, descendo e subindo. Vence quem resistir mais tempo, e a prova não tem limite predeterminado de duração.

É proibido sentar, se ajoelhar ou se apoiar em qualquer objeto fora o batom durante a prova.

Público escolhe efeitos da prova

Os brothers ainda irão enfrentar os efeitos de vento, chuva, frio e calor durante a resistência. O público poderá votar para escolher os efeitos a que os participantes estarão submetidos votando no site do reality.

Dinâmica da semana

No começo do programa, Tadeu Schmidt foi conversar com os brothers e apresentou a dinâmica da semana. A Prova do Anjo ocorrerá no sábado (26), enquanto a formação do paredão da nona semana acontecerá no domingo (27).