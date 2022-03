Festa do líder Arthur Aguiar tem cantoria, comilança e estoque de bebida zerado

A festa 'Sambanejo' do líder Arthur Aguiar entre a noite dessa quarta (23) e a madrugada desta quinta-feira (24), no BBB 22, rendeu muita cantoria entre os confinados, piscina liberada, comilança e até falta de bebida, o que foi motivo de reclamação.

"Acabou água, refrigerante, vodka, acabou tudo e ninguém manda mais nada", alertou Gustavo, tendo sido o primeiro brother reparar que a produção havia diminuído as entregas de refis de bebidas.

Arthur Aguiar aproveitou a festa para relembrar a canção "Depois da Chuva", um dos sucessos da trilha sonora da novela Rebeldes, da TV Record. O ator teve o apoio de P.A.

Top 5

A dupla, inclusive, foi citada no top 5 de Pedro Scooby. Os demais da lista são ele próprio, D.G e Jessi, que ficou surpresa com a declaração do surfista durante a festa.

"Você começou no meu top 10, aí você saiu e depois voltou. Não, tu voltou para o top 5. Olha a moral", brincou Scooby.

Os únicos sobreviventes do quarto Lollipoper, Eslovênia e Eliezer, comemoram o fato de ainda estarem no jogo. O designer pegou a Miss Pernambuco nos braços e a dupla dançou ao som de "o lollipop tá vivo! O lollipop tá vivo".

Pizza sem cebola

O marido da coach fitness Maíra Cardi voltou a chamar a atenção nas redes sociais após comer uma pizza inteira de calabresa e retirar a cebola. Aguiar comentou que a refeição estava "no ponto".