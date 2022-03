Confira o cronograma desta semana no BBB 22

Se a madrugada desta quinta-feira (24) foi de diversão e festa, a noite já abre a décima semana do BBB 22 com a Prova do Líder. Nesta dinâmica, todos jogam e o vencedor garante uma semana no VIP e a liderança.

O líder também poderá indicar um brother ao paredão de domingo (27). No sábado (19), será realizada a Prova do Anjo. O vencedor terá o poder de imunizar um aliado, receber um almoço e assistir a exibição de vídeos de pessoas próximas ao participante.

Já no domingo (27), acontece a formação do paredão. De acordo com o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, a berlinda será tripla.

Formação de Paredão

Durante a formação, o anjo poderá imunizar um e o líder também indicará um participante. Além disso, terá a votação da casa no confessionário. Os dois mais votados irão ao paredão.

Porém, nesta semana, o primeiro com mais votos terá direito a um contragolpe. Se duas pessoas empatarem em primeiro lugar, ambos terão que entrar em consenso sobre a indicação, no confessionário. Dentre outras condições, estão:

Qualque outro empate acima de duas pessoas em primeiro lugar, o líder escolhe quem ele quer salvar do paredão, até que sobrem somente dois emparedados. Eles também terão que decidir o contragolpe em consenso;

Da mesma forma, se houve empate no segundo lugar, é o líder quem também escolhe quem ele vai salvar, até que sobre um emparedado.

Cronograma