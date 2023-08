Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja as provas do sábado (19)

A participante Rhaina Mendes foi a eliminada do “Bake Off Brasil – Mão na Massa” no programa exibido exibido neste sábado (19). Esse foi o segundo episódio da 9ª temporada do reality no SBT.

Por ter um resultado ruim na soma das provas técnica e criativa, a recreadora infantil Rhaina saiu.

No episódio, os competidores enfrentaram o desafio de personificar seus sonhos na Prova Criativa. Intitulada “Minha Profissão dos Sonhos”, a primeira prova exigiu dos competidores que eles transformassem em bolos as carreiras que um dia aspiraram ter quando eram crianças. Rhaina não conseguiu dar a altura requisitada ao bolo.

Nesse caso, o mestre confeiteiro do dia teve uma vantagem secreta, escondida em um trevo de quatro folhas, que ajudava a se destacar na primeira prova. O tempo era de três horas e meia para ser concluída.

Na segunda prova do dia, o desafio técnico foi reproduzir com exatidão uma "Gota de Morango" cheia de cor e sabor. A exigência era que o doce fosse composto na base por três camadas de massa amanteigada e duas camadas de recheio de mousse de iogurte com morangos.

Além disso, a lateral deveria ter morangos frescos e, na finalização, ser aplicada uma glaçagem transparente com folhas de ouro. Na finalização do doce, uma base de faixa de chocolate, suspiros e trevos verdes. O doce de Rhaina não teve sustentação e desmoronou na apresentação.

A nova temporada do reality de confeitaria tem sob seu comando a apresentadora Nadja Haddad e conta como jurados com a Chef Confeiteira Beca Milano e Chef Giuseppe Gerundino.