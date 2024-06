Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (2)?

Após rodada de repescagem na semana passada, o primeiro grupo de duplas que seguem na disputa encarou o ritmo da salsa.

Veja quem são os classificados que seguem para a próxima fase:

Lucy Alves

Samuel de Assis

Juliano Floss

Confira os eliminados deste domingo:

Lexa

Enrique Diaz

Pontos

Lucy Alves e Samuel de Assis se classificaram com 59 e 58,8 pontos, respectivamente.

A terceira vaga foi para Juliano Floss, com 57,9 pontos, apenas um décimo acima de Lexa, que ficou com 57,8 e acabou eliminada.



Enrique Diaz ficou na cola com 57,7.

Próximas duplas

No domingo que vem, o grupo de Barbara Reis, Micael Borges, Tati Machado, MC Daniel e Amaury Lorenzo disputa a fase mata-mata.