Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

A novela 'Volta por Cima' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Roxelle briga com Chico.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta quarta-feira

Roxelle briga com Chico. Madalena questiona Moreira sobre sua implicância com Roxelle. Sidney se aconselha com Jão. Moreira arma contra Chico e Roxelle. Cida e Sidney ficam juntos. Rosana não gosta de saber que Tati é cunhada de Jão. Edson conversa com Jão sobre Rosana. Sebastian exige que Jô não leve mais Joyce à casa de Osmar. Madalena decide se inscrever em um concurso de decoração de festa infantil.

Joyce vai com Gigi para a academia. O outdoor com a foto de Rosana é vandalizado. Belisa trata Osmar com hostilidade. Edson se revolta ao ver a foto vandalizada de Rosana. Madalena suspeita que Jayme e Tereza estão envolvidos com o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.