Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (4)

A novela 'Travessia' desta terça (4) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Gil escuta uma conversa de Cidália no celular, deduz que Ari possa ser preso e aconselha o amigo a fugir. esconder na casa de Dante.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (4)

Guida pede ajuda a um funcionário do apart de Moretti para se livrar do ex-marido. Brisa mostra ao delegado o áudio ameaçador que Ari lhe enviou. Gil escuta uma conversa de Cidália no celular, deduz que Ari possa ser preso e aconselha o amigo a fugir.

Cidália tenta convencer Gil a trair Ari e lhe entregar as folhas em branco que estão assinadas por Guerra. Ari resolve se esconder na casa de Dante. Isa comenta com Laís que Karine não quer mais frequentar a escola. Oto flagra Ari na casa de Dante.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.