Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (28)

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (28)

Guida se recorda que Guerra atirou quando flagrou Débora no quarto com Moretti, e teme que ele faça o mesmo com Ari. Laís pede ajuda de Helô para encontrar Theo. Leonor nega conversar com Caíque. Guida avisa a Cidália que viu Guerra carregando uma arma e colocando na pasta do trabalho. Brisa recebe uma intimação da polícia.

Helô comunica a Laís que Theo pegou um ônibus para se encontrar com um provável amigo da internet. Helô descobre que Theo estourou o cartão de Laís para comprar armas virtuais. Zezinho aborda Moretti querendo mais dinheiro. Núbia entrega um papel a Guerra dizendo que está devolvendo as ações do empresário.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta terça (28), a novela vai ao ar às 21h25.