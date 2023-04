Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (31)

A novela 'Travessia' desta sexta (31) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Guerra confronta Ari e manda o rapaz se afastar de Chiara.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (31)

Cidália explica a Leonor que não é o momento de questionar a paternidade do Moretti, por causa dos processos que Guerra está movendo contra o ex-sócio. Leonor conta a Cotinha que desconfia que Guerra possa ter algum envolvimento com a história do Ivan ser filho de Moretti. Guerra confronta Ari e manda o rapaz se afastar de Chiara.

Cidália repreende Guerra. Helô comenta com Yone sobre sua desconfiança de Moretti estar recebendo ajuda de Guida por conta de alguma chantagem que o empresário possa estar sofrendo. Brisa e Ari trocam acusações. Guerra orienta Guida a colocar Ivan mais próximo de Sara. Ivan abraça Sara. Ari procura por Brisa.

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.