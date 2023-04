Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (19)

A novela 'Travessia' desta quarta (19) vai ao ar às 20h30, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Guerra perde a paciência e agride Ari, diante da recusa do filho de Núbia em assinar um contrato da empresa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (19)

Rudá fica atordoado ao perceber que é o responsável por Brisa estar sendo acusada de sequestradora, e tenta achar o cartaz original que foi manipulado por ele. Guerra perde a paciência e agride Ari, diante da recusa do filho de Núbia em assinar um contrato da empresa. Oto identifica que o cartaz com a foto de Brisa é uma montagem e avisa a Laís.

Júlia está preocupada com o fato de Vera querer acompanhar sua gravidez e comenta com Chiara. Ari pede para Leonor a relação de imóveis da empresa para se mudar e acaba vendo uma identificação em um deles com o nome de Chiara.

Helô comenta com Creusa que descobrirá quem fez a manipulação no cartaz. Bia pergunta a Oto se ele se arrependeu de estar com ela.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta (19) a novela irá ao ar às 20h30.