Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (31)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (31) vai ao ar às 17:05, após 'Frozen 2'. Nesse capítulo, Tieta diz ao pai que vai comprar uma casa para ele e Tonha.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

Tieta diz ao pai que vai comprar uma casa para ele e Tonha. Carmosina acredita que esse ato tem a ver com a vingança de Tieta. Osnar arromba a porta da casa de Carol e a vê amarrada à mesa. O coronel chama Imaculada para a primeira lição. Tieta pede a Ricardo para conversar. Ele não quer, mas ela o segura. Perpétua chega e pergunta o que está acontecendo. Tieta diz a Perpétua que só quer falar com Ricardo, e ela sugere que os dois conversem no quarto.

Osnar fala que vai bater em Modesto, mas Carol implora que ele a esqueça e lhe dá um tapa. Ele tenta soltar a moça, ela o impede e conta a Osnar que tem um filho. Imaculada fala de Arturzinho e o coronel passa mal. Tieta pede que Ricardo a perdoe e os dois fazem as pazes. O coronel relembra a última vez que viu seu filho e chora. Osnar conserta a porta de Carol e promete que Modesto vai pagar pelo que lhe fez.

Ascânio acha estranho Helena não ter enviado a confirmação da audiência do divórcio. A Mulher de Branco passa por Ascânio, mas ele não percebe. Carol pede a permissão de Modesto para voltar para Salvador e ficar mais perto do filho. Perpétua flagra Amorzinho falando com Amintas e a moça desmaia. Dário vai até a casa do coronel, mas ele não quer receber ninguém. Tieta diz para Ascânio que gostou das ideias para o complexo turístico, mas ainda quer refletir sobre o assunto.

Ela chama Ascânio para o jantar na casa de Dário. Ricardo está quase saindo para ir à casa de Dário com Tieta, quando o padre chega e lhe pede para ir com ele dar uma extrema-unção. Ricardo diz que vai.

Que horas começa?

