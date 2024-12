Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (20)

A novela 'Tieta' desta sexta-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'Black Nativity - Uma Jornada Inesquecível'. Nesse capítulo, Ascânio convida Tieta, Leonora e Carmosina para jantar.

Ascânio convida Tieta, Leonora e Carmosina para jantar. Tieta diz a Carmosina que tem um plano para deixar Leonora e Ascânio sozinhos. Perpétua pede a Ricardo que tente tirar informações de Tieta sobre o comendador. Aída fica em estado de choque depois de ler a carta. Letícia combina com Carol de ir visitá-la. Tieta diz a Perpétua que Ricardo não tem vocação para ser padre. Ela não concorda e briga com Tieta. Osnar conversa com Peto sobre as mudanças que ocorrem com rapazes e moças.

Tieta e Carmosina não vão ao jantar. Ricardo confessa ao padre que está em dúvida sobre sua vocação, mas não quer desapontar a mãe. Ricardo diz a Tieta que vai deixar o seminário e ela pergunta se é por sua causa. Ricardo conta para Tieta seus planos de deixar o seminário e ela oferece apoio. Perpétua escuta e chora. Leonora conta para Tieta que o jantar com Ascânio foi a melhor noite da sua vida. Letícia visita Carol.

Aída recebe outra carta, mas joga fora e diz a Juracy que é uma corrente da felicidade. Dário diz a Letícia que Carol namora Osnar. Letícia conta para Aída, que fica surpresa. Osnar vai até a casa de Carol para saber como foi o encontro com Letícia. Ascânio assina os papéis do divórcio. Marcolino diz a Tieta que as terras do Mangue Seco pertencem à família Antunes, mas ninguém os conhece. Depois, ele diz ao coronel e a Modesto que alguém já havia tentado descobrir essa informação um mês antes.

Modesto oferece vender suas terras em Mangue Seco para Tieta. As rolinhas conseguem autorização do coronel para ir na quermesse, mas Imaculada diz que não vai. Tonha usa a roupa que Tieta lhe deu para ir à quermesse e Zé Esteves fica com raiva.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.