Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (13)

A novela 'Tieta' desta sexta-feira (13) vai ao ar às 17:05, após 'Sonic - O Filme'. Nesse capítulo, Imaculada fala com Filó sobre o seu príncipe.

Resumo completo de 'Tieta' desta sexta-feira

Imaculada fala com Filó sobre o seu príncipe. Elisa tenta seduzir o marido novamente, mas ele reclama do estômago. Aída conta ao marido que Perpétua queria lhe falar algo sobre Carol, mas que o padre não deixou. Ricardo sonha com Carol e com as mulheres da Casa da Luz Vermelha. Elisa some. Modesto vai à casa de Perpétua para saber o que ela ia falar, mas Timóteo os interrompe. Perpétua convoca todos a procurarem Elisa.

Modesto fica esperando Perpétua e descobre a caixa que ela guarda no armário. Elisa, desnorteada, passa por onde Bafo de Bode dorme. Tonha a encontra na praia e ela não entende o que aconteceu. Elisa volta para casa. Zé Esteves ameaça bater nela, mas Tonha a defende. Modesto ameaça Perpétua dizendo que, se ela falar para Aída sobre Carol, ele contará a todos o que ela guarda na caixa. O coronel fala para Imaculada que em breve ela vai começar a ter aulas.

Carmosina mostra a Ascânio que sua propaganda saiu no jornal. O cheque de Tieta não chega no dia certo. Perpétua briga com Carmosina, porque ela não a deixa ver as cartas que chegaram. Carmosina desconfia que algo aconteceu com Tieta. Elisa se arrepende de ter mentido para Tieta sobre a morte de seu filho. Perpétua vai para Esplanada com Ricardo. O padre chama o coronel para pedir ajuda para a igreja.

Perpétua acusa Timóteo de ter desviado o cheque para pagar a promissória do banco. Osnar diz para Perpétua que emprestou o dinheiro para o amigo. Todos mandam cartas para Tieta. Passa-se um mês sem que ninguém tenha recebido notícias de Tieta. Perpétua diz que a irmã morreu e que pode provar.

Que horas começa?

