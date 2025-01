Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (29)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (29) vai ao ar às 17:05, após 'Peter Pan'. Nesse capítulo, Laura encontra Modesto dentro do armário de Carol.

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Laura encontra Modesto dentro do armário de Carol. Amintas conta a Amorzinho que Chalita vai pedir sua mão em casamento para Perpétua. Amorzinho fica furiosa. Cosme avisa ao padre o que vai acontecer na casa de Perpétua e eles seguem para lá. Modesto briga com Carol. Amorzinho e o padre chegam e discutem com Perpétua. Ricardo e Tieta brigam por causa de Osnar. Osnar faz o pedido de Chalita a Amorzinho, que pede tempo para pensar. Zé Esteves continua com a mente confusa.

Amintas confessa a Chalita que foi ele quem contou tudo a Amorzinho. Chalita discute com Amintas, mas os amigos tentam ajudar dizendo que ele fez o que era certo. Gladstone diz a Carmosina que qualquer homem gostaria de ter uma mulher como ela. Osnar visita Carol, ainda com o terno que usou para fazer o pedido a Amorzinho, e ela o elogia. Amintas conversa com Amorzinho e dá a entender que se interessa por ela, mas que não a pediria em casamento. Elisa pede a Tieta uma televisão, mas ela fala para a irmã voltar no dia seguinte.

Quando chega em casa, Elisa encontra uma TV, que Tieta lhe mandou. Imaculada coloca sonífero em um bule com chá e Filó leva a bebida para todas as pessoas da casa, incluindo o coronel. Enquanto todos estão dormindo, Imaculada foge. O coronel acorda e Filó lhe conta que ajudou Imaculada. O coronel manda dois capangas procurarem Imaculada. Zé Esteves procura por Tieta. Osnar mexe com Tieta e Ricardo ameaça bater nele. Ricardo diz ao padre que vai sair do seminário.

Tieta fica zangada com o sobrinho por causa de sua atitude com Osnar. Leonora diz a Tieta que não vai contar a Ascânio a verdade e Tieta lhe diz que vai mandá-la de volta para São Paulo. Gladstone avisa a Carmosina que vai viajar para trazer mais mercadorias. Zé Esteves vai falar com Tieta e o coronel chega ao mesmo tempo, perguntando por Imaculada.

Que horas começa?

