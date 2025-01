Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (22)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (22) vai ao ar às 17:05, após 'Arremesso de Ouro'. Nesse capítulo, Filó, Tieta e Leonora ajudam Imaculada e as meninas a levam embora.

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Filó, Tieta e Leonora ajudam Imaculada e as meninas a levam embora. Carol pede a Osnar que não imite mais a forma de Modesto chamá-la para a cama. Tieta revela a placa em sua homenagem e Perpétua se zanga porque o sobrenome Esteves não está lá. Filó diz a Imaculada que Ricardo é quase padre. Perpétua incentiva o pai a exigir o que é seu. Cosme pergunta para Ricardo que relação tem com Tieta. Timóteo volta para Santana. Imaculada desiste de contar histórias.

Gladstone abre o caminhão e mostra vários aparelhos de TV. Elisa fica encantada. Elisa resolve pedir a Tieta que lhe dê uma televisão. Imaculada fala para as meninas ameaçarem o coronel dizendo que não terão mais aula se ele não comprar uma televisão. Gladstone diz a Carmosina que quer realizar seus sonhos. Osnar ouve e não gosta. Jairo entrega a Sabino e Peto os presentes que Timóteo trouxe e pede que os levem a Zuleika e Elisa. Sem querer, os garotos trocam os pacotes.

Elisa fica boquiaberta com as revistas pornográficas que encontra no pacote. Timóteo destroca as caixas. Elisa fica triste com as panelas que recebeu de presente. Leonora descobre que Ascânio pensa que ela é virgem. Depois de passar a noite com Tieta, Ricardo volta para o quarto e encontra Cosme que pergunta onde ele esteve. Ricardo diz a Cosme que estava na Casa da Luz Vermelha. Osnar implica com Gladstone porque vê Carmosina lhe dar muita atenção.

Tieta manda Leonora contar a Ascânio que ele não é o primeiro homem de sua vida. Zé Esteves começa a ter alucinações. Silvana vai fazer compras e Amintas a acompanha. Amorzinho vê e fica com ciúme. Leonora não consegue contar a verdade a Ascânio. Gladstone leva Carmosina para passear na praça. Cosme vai de noite ao quarto de Tieta para conferir se Ricardo está lá.

Que horas começa?

