Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (3)

A novela 'Renascer' deste sábado (3) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aurora sente que José Inocêncio ficou impactado após a conversa com Mariana.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Aurora sente que José Inocêncio ficou impactado após a conversa com Mariana. Inácia pede a Maria Santa que ajude José Inocêncio a esquecê-la. Inácia diz a Augusto que está tendo maus pressentimentos. João Pedro se junto aos demais para trabalhar na roça de Egídio, sob a orientação de Sandra.

Eliana e Egídio se desentendem. Buba prefere não convidar a mãe para seu casamento, com medo de causar uma desavença entre ela e Humberto. Egídio observa Sandra, João Pedro e os outros trabalhadores na sua roça, enquanto Marçal e os jagunços aguardam as ordens do coronel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.