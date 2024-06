Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (22)

A novela 'Renascer' deste sábado (22) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Bento diz a Augusto que não confia em Mariana.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Bento diz a Augusto que não confia em Mariana. Marçal informa Egídio sobre o encontro de João Pedro com os produtores. Joana orienta Tião a procurar emprego na fazenda de João Pedro. Morena diz a João Pedro que, se ele não escolher entre Sandra e Mariana, poderá perder as duas. João Pedro deixa claro a Mariana que deseja ficar com Sandra, e pede à mulher do pai que vá em busca de seu caminho.

João Pedro afirma a José Inocêncio que nunca aconteceu nada entre ele e Mariana, e avisa ao pai que colocou a madrasta para fora da fazenda. Eliana fica constrangida ao se deparar com Mariana na porta da casa de Egídio, pedindo abrigo.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.