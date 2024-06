Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (11)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (11) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Teca propõe a Du deixar o filho com Buba e viajar pelo mundo.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

Teca propõe a Du deixar o filho com Buba e viajar pelo mundo. Dona Patroa seduz Rachid. Eliana domina Egídio. Joana pensa em Zinha. Bento sugere a Augusto e Buba que contem a verdade para José Inocêncio sobre a paternidade do filho de Teca. José Inocêncio se recusa a conversar com Augusto sobre Teca antes de o resultado do exame chegar.

Deocleciano aconselha Morena a não se apegar a Pitoco. Egídio se ofende quando Eliana lembra que não é a sua mulher. José Inocêncio se surpreende ao chegar em casa e encontrar Egídio à sua espera.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.