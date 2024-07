Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio orienta Damião para o trabalho durante sua ausência, e elogia Zinha.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

José Inocêncio orienta Damião para o trabalho durante sua ausência, e elogia Zinha. Mariana não se conforma ao saber por Inácia que José Inocêncio viajou para o Espírito Santo ao encontro de Aurora. Mariana propõe a Egídio que ambos separem Sandra de João Pedro. Eliana provoca Damião, sugerindo que Ritinha está com outro homem.

Inácia comenta com Teca que teme uma tocaia de Mariana contra José Inocêncio. Eliana inventa para Egídio que Marçal pode estar interessado nela. Egídio agride Marçal, que promete se vingar do patrão. Dona Patroa confronta Egídio ao se deparar com o ex-marido em sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.