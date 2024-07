Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (15) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, João Pedro entra em desespero e sente-se culpado pela morte da bebê.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

João Pedro entra em desespero e sente-se culpado pela morte da bebê. Augusto avisa a João Pedro que o irmão não tem culpa pela morte da filha. Teca tem uma manifestação espiritual, sob os olhares assustados de Buba, Pastor Lívio e Ritinha. Em transe, Teca aconselha Inácia a cuidar de João Pedro. Morena acolhe Sandra em seus braços. Eliana e Mariana se chocam com a frieza de Egídio ao saber da morte da neta.

Egídio cogita atentar contra João Pedro. Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro, aconselhando o filho a apoiar Sandra. Aurora recebe Inocêncio em sua fazenda. Eliana ameaça Egídio para que ele vá ao hospital se redimir com a filha. Mariana alerta Augusto e Inácia do perigo de morte que João Pedro corre. João Pedro expulsa Egídio do quarto de hospital de Sandra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.