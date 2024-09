Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (5)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (5) vai ao ar às 21:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Dona Patroa e Sandra aparecem no velório de Egídio.

Resumo completo de 'Renascer' desta quinta-feira

Dona Patroa e Sandra aparecem no velório de Egídio. Inocêncio sai sozinho na cadeira de rodas. Mariana se preocupa com o sumiço de José Inocêncio. João Pedro e Zinha saem à procura do coronel.

Inocêncio anda pela mata, mas perde o controle e cai da cadeira de rodas. Ele tenta subir, mas a cadeira rola ribanceira abaixo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:30, na Rede Globo.