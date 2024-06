Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (12)

A novela 'Renascer' desta quarta-feira (12) vai ao ar às 22:05, após 'EUA x Brasil'. Nesse capítulo, Egídio propõe uma trégua para José Inocêncio.

Resumo completo de 'Renascer' desta quarta-feira

Egídio propõe uma trégua para José Inocêncio. Sandra faz acusações contra Eliana ao saber que a ex-amiga está se relacionando com seu pai. Lu convida os filhos de Tião para estudar na escola. Inácia tranquiliza Teca ao perceber a preocupação da jovem com o resultado do exame. José Inocêncio desconfia quando Mariana demonstra interesse em conhecer o pé de Jequitibá.

Eliana reclama com Egídio da demora em solucionar a partilha dos bens de Venâncio. Joana chama a atenção de Dona Patroa por não retribuir o carinho de Rachid. Augusto teme pelo que possa acontecer com ele depois que o pai abrir o resultado do exame.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 22:05, na Rede Globo.