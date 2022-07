Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (1º)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (1º), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Trindade pede a Irma que arrume um barco para eles ficarem sozinhos, sem ninguém por perto.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sexta (1º)

O Velho do Rio diz a Juma que ela o trouxe de volta à vida. Mariana diz a Irma que notou os olhares que ela e Trindade trocaram durante a cantoria.

Guta revela a Marcelo que o pai deles é um grileiro e suspeita de que Juma e Alcides saibam mais de Tenório do que eles. Mariana pergunta a Jove se ele acha possível Madeleine estar viva.

Trindade pede a Irma que arrume um barco para eles ficarem sozinhos, sem ninguém por perto. Zuleica está preocupada com Marcelo. Mariana conversa com José Leôncio sobre a relação de Jove com Juma.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

