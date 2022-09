Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (30)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (30), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Muda promete dizer a Zaquieu onde está a zagaia se o peão garantir que a arma será usada para matar Tenório.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sexta (30)

José Leôncio elogia o desempenho de Jove e o responsabiliza pelos dois chegarem a salvo à fazenda. José Leôncio afirma a si mesmo que não fará a cirurgia que o médico indicou. Muda promete dizer a Zaquieu onde está a zagaia se o peão garantir que a arma será usada para matar Tenório.

Prometendo guardar segredo, Juma conta a Filó que o Velho do Rio afirmou que Tadeu não é seu neto biológico. José Leôncio repreende Tadeu por ter usado a sela do avô Joventino. Tadeu avisa ao pai que só casa com Zefa se José Leôncio se casar com Filó.

José Leôncio cavalga com Jove atrás de um gado, realizando o sonho que tinha quando o filho nasceu. Maria Bruaca fica comovida ao saber por Marcelo que o neto nasceu.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

