Que horas começa o Linha Direta nesta quinta (18)?

O programa Linha Direta, sob o comando do jornalista e apresentador Pedro Bial, irá ao ar às 23h10 desta quinta-feira (18) na TV Globo.

Esta edição contará o caso da menina Beatriz Angélica Mota, desaparecida no dia da formatura da irmã e brutalmente assassinada a facadas, em Petrolina, no Interior de Pernambuco, em dezembro de 2015.

Durante a festa, em determinado momento da noite, a menina se afastou dos pais para ir a um bebedouro, beber água. Com a demora, os pais interromperam a apresentação para o usar o microfone da cerimônia pedindo ajuda para localizar a criança.

As buscas iniciaram e a garota foi localizada atrás de um armário, em um depósito desativo, com uma faca peixeira no abdômen. Beatriz também tinha ferimentos no tórax, membros superiores e inferiores. O suspeito foi identificado apenas em 2022.

Linha Direta vai ao ar às 23h10 desta quinta-feira (18) na tela da TV Globo. Também é possível acompanhar todos os episódios pela plataforma de streaming Globoplay.

Investigações

O caso de Beatriz Angélica demorou cerca de 7 anos para começar a ser solucionado. As investigações também foram marcadas pelas 8 mudanças de delegados, 7 perícias, mais de 400 depoimentos e mais de 900 horas de filmagem analisadas.

Em 2021 os pais de Beatriz realizaram uma caminhada de Petrolina até Recife para pedir justiça. Em janeiro de 2022, um exame de DNA na arma do crime apontou que Marcelo da Silva era o autor do crime e chegou a confessar a ação violenta.

O DNA encontrado na faca foi comparado com o material genético de 124 pessoas consideradas suspeitas ao longo dos seis anos da investigação.

Já preso por outros crimes, o suposto autor confessou o assassinato de Beatriz na prisão, alegando que a garota teria se assustado com a faca que ele portava. Para “calar” a criança, ele teria a levado para uma sala e a matado. O corpo, segundo a polícia, foi encontrado em um local, mas a morte teria sido em outro. Contudo, o suposto assassino não deu detalhes sobre a ação.