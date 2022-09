Caso Beatriz: MP de Pernambuco denuncia homem que matou a facadas menina de 7 anos

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou, nesta quinta-feira (1º), Marcelo da Silva, 40, autor do assassinato de Beatriz Angélica, 7, por homicídio triplamente qualificado. O crime aconteceu sete anos atrás, dentro de uma escola particular de Petrolina.

Segundo a investigação policial, que resultou na identificação e na prisão de Marcelo no início deste ano, Beatriz foi golpeada com sete facadas. Ela morreu no dia 10 de dezembro de 2015, quando estava na formatura da irmã.

Após analisar as mais de 5,8 mil páginas do inquérito policial, o Ministério Público decidiu denunciar Marcelo por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação — recurso que dificultou a defesa da vítima.

Legenda: Beatriz se assustou ao ver Marcelo com uma faca, que a golpeou para silenciá-la. Foto: Reprodução/TV Globo

No documento, o órgão prevê ainda o aumento da pena em um terço, devido ao fato de o crime ter sido praticado contra uma criança menor de 14 anos de idade. Além disso, o Ministério se diz favorável à prisão preventiva do acusado, por entender que a medida é "necessária para acautelar a ordem pública".

Ao G1, o advogado de Marcelo, Rafael Nunes, disse que "a defesa vai se pronunciar em momento oportuno, após acesso ao relatório policial, e, bem como, a peça acusatória".

Relembre o caso

Beatriz estava com os pais acompanhando a formatura da irmã, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, quando se afastou para beber água e desapareceu.

O corpo dela foi achado dentro de um depósito de material esportivo, com uma faca fincada no abdômen e ferimentos no tórax e nos membros inferiores e superiores.

O caso só começou a ser elucidado no início deste ano, quando a Polícia fez exames de DNA na faca utilizada pelo assassino e chegou à identificação de Marcelo, que já estava preso por outros crimes.

O homem confessou o crime à Polícia e afirmou que o fez para silenciar a criança, que se assustou ao vê-lo com a faca.