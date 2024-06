Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (4)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (4) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Zé Beltino afirma a Zefa Leonel que se casará com Blandina.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Zé Beltino afirma a Zefa Leonel que se casará com Blandina. Zefa Leonel diz que Zé Beltino não sabe quem é Blandina, e Quinota intercede em favor do irmão. Ariosto se aproxima de Zefa Leonel, e descobre que Seu Tico Leonel saiu de casa. Com a ajuda de Marcelo, Deodora consegue enganar Seu Tico Leonel.

Artur convida Guilherme Tell para ser seu padrinho de casamento, e o poeta questiona o amigo sobre Marcelo. Seu Tico Leonel pede perdão a Zefa Leonel, mas a mulher vê a marca de batom de Deodora em seu lenço.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.