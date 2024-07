Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (23) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Marcelo Gouveia se esconde embaixo da cama e Blandina abre a porta do quarto para Zé Beltino.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Marcelo Gouveia se esconde embaixo da cama e Blandina abre a porta do quarto para Zé Beltino. Quinota questiona Artur sobre seus sentimentos por Zélia. Blandina disfarça quando Zé Beltino vê uma peça de roupa de Marcelo com a noiva. Culpado por supostamente ter magoado Blandina, Zé Beltino tenta se afogar, mas Dracena o salva.

Marcelo pede que Blandina vá atrás de Zé Beltino. Ao ver Zé Beltino com Dracena, Blandina termina com o rapaz. Todos chegam para o casamento de Zé Beltino e Blandina, e Padre Zezo se irrita com a demora dos noivos. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel se beijam, e Ariosto vê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.