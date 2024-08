Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (30)

A novela 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira (30) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Os Leonel se unem contra Sabá Bodó e Nivalda e consultam Paula Alexandre.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira

Os Leonel se unem contra Sabá Bodó e Nivalda e consultam Paula Alexandre. Nastácio, Quinota e Artur se surpreendem com a reação de Caridade à proposta de compra de seu restaurante. Cira sonda Fé sobre as terras dos Leonel e comenta com Deodora. Ariosto afirma a Deodora que as terras de Zefa Leonel não devem entrar em litígio ou a exploração da mina será paralisada.

Artur tenta se aproximar de Quinota, sem sucesso. Quintilha manipula Primo Cícero contra os Leonel. Dona Castorina pede que Dracena a ajude a conseguir um emprego. Seu Tico Leonel percebe o clima entre Zé Beltino e Dracena. Blandina se aproxima de Artur. Tia Salete arma um plano contra Corina Castelo. Deodora procura Zefa Leonel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.