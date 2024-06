Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (19)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (19) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Artur e Quinota discutem por causa de Marcelo.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Artur e Quinota discutem por causa de Marcelo. Ariosto faz elogios a Zefa Leonel, e Seu Tico Leonel vê os dois juntos. Vespertino sente ciúmes de Jordão com Deodora, que garante ao comparsa que manipulará o matador. Seu Tico Leonel chora nos braços de Aldenor, Nastácio e Zé Beltino.

Cira conhece Tobias. Ariosto corteja Zefa Leonel. Artur e Quinota fazem as pazes. Diante do vestido de noiva feito por Tia Salete, Quinota confessa à tia que adiará o casamento na igreja com Artur. Seu Tico Leonel sabota a comida de Ariosto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.