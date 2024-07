Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom termina seu namoro com Vênus.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Tom termina seu namoro com Vênus. Netuno/Léo revela a Babbo que foi contratado para assassinar uma mulher. Electra encontra Jéssica no teatro para fazer a audição. Tom afirma a Eva que não irá abandoná-la. Lupita se surpreende com as habilidades de Guto na mata. Júpiter diz a Marieta que pedirá Lupita em namoro.

Maya e Luca procuram fotos de Ana na antiga balada que ele foi com Electra, na noite em que foi esfaqueado. Murilo entrega um amuleto para ajudar Electra em sua audição. Andrômeda assina contrato com a gravadora. Guto revela o plano de Júpiter e se declara para Lupita.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.